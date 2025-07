Amanhã, o Grupo Recreativo da Casa do Povo de São Roque do Faial celebra o seu 26.º aniversário.

O programa de comemorações inclui uma missa, pelas 09h00, na igreja paroquial de São Roque do Faial, seguida de uma atuação do grupo aniversariante no adro, por volta das 10h00.

Pelas 12h00, os elementos juntar-se-ão para um almoço convívio.

Recorde-se que, pela ocasião do 25.º aniversário do grupo, sob responsabilidade de Ângela Sousa, foi lançado um documentário sobre a sua história.

Este grupo foi fundado a 24 de julho de 1999, após terminar um curso de Arranjos Florais, no Verão de 1999, cujos participantes para a festa de encerramento do mesmo, ensaiaram um bailinho, em que as senhoras cantavam e os seus filhos bailavam. “Após a festa, e ao ver que as crianças bailavam com gosto, e com o empenho das mães, surgiu a ideia de continuar com o grupo, sob a tutela da Junta de Freguesia, onde todos os interessados pudessem participar”, recorda Heliodoro Dória, presidente da Casa do Povo.