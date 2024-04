O grupo ‘D’Leiname’, constituído por um professor, uma ex-aluna e dois estudantes dos Cursos Profissionais de Instrumentista do Conservatório da Madeira, lançam no dia 8 de abril o seu primeiro álbum, às 15 horas no Salão Nobre do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode.

O grupo é constituído por 4 jovens músicos: Pedro Gonçalves no Braguinha, responsável pelo projeto, Victor Teixeira na Viola de Arame, Lara Nunes no Rajão e Salvador França no Ukulele-Baixo.

“Unidos por um nobre objetivo, os artistas dedicam-se à preservação e promoção dos cordofones madeirenses, inspirando e impulsionando o empreendedorismo jovem nesta área artística”, lê-se em comunicado de imprensa.

No ano passado, o grupo prestou homenagem aos compositores vivos que contribuíram para a riqueza dos cordofones regionais, realizando diversas ações de sensibilizações e apresentações públicas tendo por base o seu reportório.

“Agora, com grande entusiasmo, apresentam este álbum que é um resultado palpável do seu trabalho e dedicação”, acrescenta a mesma nota.

Refira-se que este projeto tem o patrocínio do Programa de Inovação e Transformação Social (PRINT) da Direção Regional de Juventude, com o apoio do Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira e pela Associação Musical e Cultural Xarabanda, que visa incentivar os jovens a serem agentes ativos na defesa e valorização deste património cultural e musical regional.

Para Pedro Gonçalves, este álbum é fruto de um “extenso trabalho” de pesquisa, “de prática e de reflexão”.

“Para chegarem a este produto, foi necessário fazer um levantamento dos diversos compositores para cordofones madeirenses, analisar as suas obras e perceber a possibilidade de inclusão neste projeto. Com as peças musicais escolhidas, foi necessário realizar arranjos musicais e ensaiar semanalmente, uma vez que o trabalho de gravação em estúdio é exigente e meticuloso. Além disso, ainda inserido neste projeto, o grupo organizou várias ações de sensibilização e concertos na Madeira e no Porto Santo, e uma Oficina de Iniciação à Composição para cordofones madeirenses, divulgando estes instrumentos e o reportório regional ao público, com especial enfoque nos jovens”, explicou.