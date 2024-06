Ambiente e Sustentabilidade são os temas da mostra fotográfica que agora chega à Galeria Tratuário, depois de estar já ter sido palco da exposição “Os Monstros” de António Aragão, que esteve patente até ao dia 24 de maio, recebendo mais de 700 visitantes.

A nova exposição abre portas dia 4 de junho, reunindo os trabalhos dos fotógrafos Flávio Joaquim, Gonçalo Gomes, Malcom Dare, Marco Gonçalves e Simon Zino.

Conforme informa uma nota enviada à redação, integrada no âmbito do FICAS - Festival Internacional de Cinema Ambiental e Sustentabilidade, organizado pela AFTM - Associação do Filme, Televisão e Multimédia da Madeira, a abertura oficial desta mostra acontece às 20h30 e antecede a sessão especial de exibição de uma curta-metragem, intitulada “Kiss the Ground”, que acontecerá às 21 horas.

A entrada para a sessão é restrita por reserva prévia.

De assinalar que esta é uma mostra que “procura capturar a essência da beleza natural do nosso planeta, ao mesmo tempo que destaca os desafios ambientais que enfrentamos atualmente”.

Assim sendo, “mais do que uma exibição fotográfica, é também um apelo à consciência e à ação”, que convida ainda “a refletir sobre o impacto das nossas escolhas diárias e a considerar hábitos e práticas mais sustentáveis no nosso dia-a-dia”.

“Cada imagem conta uma história e apresenta um convite à mudança”, anuncia a galeria.

Durante o decorrer da mostra fotográfica serão ainda exibidas as curtas-metragens selecionadas pela open call do festival, recentemente anunciadas pela organização, de 5 a 8 de junho, pelas 21h30.