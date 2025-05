A Galeria Tratuário lança, na próxima estação, as Oficinas de Verão para crianças entre os 6 e os 14 anos.

Sob o mote ‘Fábrica de Ideias’, estas oficinas contam com dinamizadores convidados que, através de várias linguagens artísticas, vão estimular a expressão e a criatividade de cada um.

De 14 a 25 de julho, a Galeria abre portas a um conjunto de atividades artísticas dinamizadas por convidados especiais, com o objetivo de estimular a expressão individual, o pensamento criativo e o gosto pelas artes, sempre de forma lúdica e envolvente.

Na primeira semana, de 14 a 18 de julho, a oficina será orientada por Diana Duarte, com propostas pensadas para crianças entre os 6 e os 12 anos. Através do corpo, do som e do movimento, os participantes serão convidados a explorar novas formas de expressão e coordenação.

Na segunda semana, de 21 a 25 de julho, a programação intensifica-se com a presença de Zé Duarte, Marina Freitas-Kratt, Miguel Apolinário, Paula Lourenço e Ricardo Brito. Durante estes dias, crianças dos 9 aos 14 anos poderão experimentar diversas linguagens criativas como o teatro, a escrita, a comunicação, o podcast e a rádio.

As oficinas decorrem no período da manhã, das 09h30 às 13h00, e requerem inscrição prévia, validada após pagamento. O lanche e o seguro estão incluídos.

Todas as informações, incluindo o formulário de inscrição, estão disponíveis no site da Galeria Tratuário - www.tratuario.com.