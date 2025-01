Galeria Tratuário exibe ‘Quarentena’ de Rui Carvalho

A exposição ‘Quarentena’, de Rui Carvalho, abre ao público esta quarta-feira, pelas 18h00, na Galeria Tratuário, onde vai ficar patente até 28 de março.

O público é convidado a percorrer os múltiplos registos de Rui Carvalho, celebrando uma obra onde a intensidade emocional, a mordacidade e a experimentação são pilares centrais.

‘Quarentena’ reúne diversas obras do artista madeirense, em gesto de celebração dos 40 anos do seu percurso artístico, sob a curadoria de Martinho Mendes. Para a presente mostra, foram reunidas obras não apenas do acervo de Rui Carvalho, como também do acervo da Porta 33 e de uma coleção privada de Celso Almeida e Silva.

Ao longo de quatro décadas, o artista reinventou a paisagem urbana e as suas personagens, transformando-as em manifestações artísticas profundamente simbólicas, que continuam a ressoar com força e atualidade.

Rui Carvalho, natural do Funchal, nasceu em junho de 1964 e começou a dedicar-se ao desenho e à pintura em 1982.

Inicialmente, as suas obras, conhecidas apenas por um círculo restrito de amigos, eram comercializadas nas cidades onde viveu, como Londres, Berlim, Lisboa e Funchal.

No Funchal, a sua relevância no panorama artístico começou na Porta 33, que promoveu exposições em 2000 e 2005. Nesse mesmo ano, participou na ARCO, em Madrid, representado pela Porta 33. As suas criações, infl uenciadas pela Banda Desenhada e pela Pintura, revelam uma profunda necessidade de expressão interior.

A partir de quinta-feira, as visitas decorrem de segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00.