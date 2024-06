A Galeria dos Prazeres reabre amanhã ao público, pelas 18h00, e com a abertura da exposição “ESCRAVOS.INSULAE Do 25 de Abril, 50 anos depois”, que contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Com imagem renovada, novo e alargado horário de abertura ao público, este espaço cultural é devolvido à população, por via de uma organização conjunta da Câmara Municipal da Calheta, da Secretaria Regional de Economia, Turismo e Cultura (através Direção Regional da Cultura – MUDAS.Museu de Arte Contemporânea da Madeira) e da Fábrica da Igreja Paroquial dos Prazeres – Quinta Pedagógica dos Prazeres. Em simultâneo reabrirá também a Casa da Cidra, contigua à galeria.

A Câmara da Calheta assegurará custos de manutenção e conservação do espaço. À Secretaria da Economia, Turismo e Cultura, através da DRC e do “Muda’s”, competirá a direção artística do espaço (organização de exposições, etc). A Diocese cede o espaço, que é da Fábrica Paroquial dos Prazeres.

A Galeria dos Prazeres retoma através deste projeto colaborativo a programação anual da galeria, apresentando um programa que incluirá três exposições por ano. A chancela programática e a direção artística da galeria ficarão a cargo de Márcia de Sousa e do MUDAS.Museu.

A convite da direção do MUDAS.Museu e da Câmara Municipal da Calheta, António Barros, regressa à Madeira para apresentar uma exposição evocativa do 25 de abril de 1974.

ESCRAVOS.INSULAE Do 25 de Abril, 50 anos depois, constitui-se, nas palavras do seu autor, como um exercício criativo que procura trabalhar “os desempenhos do corpo constrangido — escravo”.

Esta mostra poderá ser vista até 28 de outubro, com entrada livre de quarta-feira a domingo.