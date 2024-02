A exposição colaborativa sobre lixo marinho intitulada ‘Em Deriva’, com curadoria de Ricardo Barbeito, é inaugurada amanhã, 28 de fevereiro, pelas 17 horas, na Galeria de Arte Francisco Franco.

O projeto tem como base conceptual a possibilidade de derivações em torno da questão do lixo marinho e resulta de uma parceria com a Direção Regional de Ambiente e Alterações Climáticas e reúne dezenas de trabalhos desenvolvidos na disciplina de Desenho A pelas turmas 10º16, 10º17, 11º13, 11º14 e 11º16, sob a orientação científica e pedagógica dos professores Cátia Freitas, Isabel Lucas e Rui Venâncio, a par de um vídeo de Ahau Marionetas (Merícia Lucas e Argenis Nunes), uma instalação de Martinho Mendes, peças com curadoria de Carlos Valente e um núcleo laboratorial dedicado à observação de fibras microplásticas.

Ademais, a exposição tem como base conceptual “a possibilidade de derivações, ou desvios, que reforçam a necessidade de mitigar o problema do lixo marinho que circula pelos oceanos”, conforme pode ler-se em comunicado enviado às redações.

“A intervenção que se apresenta deve ser entendida como parte de um circuito expositivo, que se estende por diferentes lugares e assume múltiplas formas. Tal como o lixo marinho, que se desprende, se perde, se dissemina e acumula pelo espaço, se transforma, se fragmenta e se deforma, contaminando e interferindo com os ecossistemas, esta exposição dá a conhecer, reforçando, os processos de monitorização científica, a limpeza de praias e a sensibilização, promovidos pela Direção Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, no âmbito do projeto CleanAtlantic”, acrescenta a mesma nota.

Deste modo, a partir das atividades de recolha de resíduos à beira-mar depositados e a sua posterior seleção, e caracterização, bem como dos registos que foram feitos ao longo deste processo, “pretende-se promover a reflexão sobre a emergência climática, estabelecendo conexões entre a arte, a ciência e a vida que permitam sensibilizar para a importância da preservação do ambiente como fator de coesão e sentido de pertença”.