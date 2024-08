É já no próximo sábado, dia 31 de agosto, que o Parque de Santa Catarina recebe a 1.ª edição do ‘Funchal Summer Fest, um evento “diferenciado”, de entrada gratuita, dirigido aos jovens e às suas famílias com o objetivo de criar, através de um programa diversificado, muita diversão, momentos musicais radicais, com um toque de sensibilização.

A iniciativa, que resulta de um investimento de 100 mil euros, começa às 14h00 e termina às 01h00, contemplando um vasto rol de atrações, entre as quais espaços de Gamming, Realidade Virtual, escalada, uma ponta sobre a lagoa, dois palcos e muito mais.

“O evento tem as portas abertas para todos, naquela que é a política do nosso município, da verdadeira equidade social, fazendo jus à justiça social para que todos tenham acesso a mais cultura, diversão e irão ver que será um espaço muito agradável para lá passarmos o dia”, realçou, esta tarde, Helena Leal, vereadora da Câmara Municipal do Funchal (CMF) com o pelouro do Desporto, na apresentação da 1.ª edição do Funchal Summer Fest, que decorre no âmbito das políticas de Juventude, do Departamento de Juventude e Desporto do Município.

O evento procura ser, também, “uma plataforma para os jovens terem a oportunidade de mostrar um pouco das suas ideias e talentos, promovendo não só a criatividade, um espaço de diversão e também a diversidade cultural”, sustenta, lembrando que o Funchal, distinguido como uma Cidade Amiga da Juventude, viu este ano esse galardão renovado.

O recinto incluirá vários espaços, começando pela Rua Fun que será composta por várias associações e entidades (Associação Juvenil de Medicina da Madeira; Associação Humaniza-te; Associação de Apoio a Crianças e Jovens; Associação de Jovens Empreendedores do Atlântico; Funchal Jovem da CMF; e a UCAD - Unidade Operacional de Intervenção em Comportamentos Aditivos e Dependências). Este será um espaço de interação entre as associações e os jovens com vista a passar uma mensagem de sensibilização para temáticas que são essenciais para promover comportamentos mais saudáveis.

Mensagem de sensibilização

Isto porque o festival destaca-se, de igual modo, por ter uma vertente de sensibilização, nomeadamente para os jovens adotarem comportamentos mais saudáveis e seguros. “Nos nossos eventos, temos a preocupação de criarmos esta mensagem de que é possível nos divertirmos numa postura mais saudável, divertida e responsável”, realça.

A este propósito, a vereadora realça a especial atenção que será dada ao papel do associativismo juvenil “que também sido um grande investimento por parte do nosso município”, enaltecendo o facto de, em 2024, ter havido uma aposta em 10 associações juvenis com um investimento de 75 mil euros.

Palco principal com quatro concertos

No palco principal, que abre às 18h30 e irá até às 01h00, haverá dois concertos e dois Djs, arrancando com a atuação do Sena Collective, seguindo-se Jura, DJ Overule e Dj Oxy.

Além deste, haverá ainda um segundo espaço de atuações, o Palco GIG, a funcionar das 14h00 às 18h00, onde vão atuar algumas bandas que se formaram recentemente, até porque este é uma festa que visa também “abrir espaço para que todos tenham oportunidade de mostrar o seu talento”. Trio Mantra, The Get Away, Out of Hand, Nwe Divide, Echo Pulse e Gabi GS serão os artistas que farão as suas performances.

Dois influencers na zona Gamimg

Destaque ainda para a zona Gaming que contará com a presença de dois influencers nacionais, Gabi Tavares e André ‘possessivo’ Nunes, e o espaço de Realidade Virtual que levará os visitantes a embarcar numa viagem virtual por outras cidades.

A programação contempla ainda um concurso de curtas-metragens intitulado ‘Funchal Kurtas’, para jovens com idades entre os 14 e os 25 anos, que visa mostrar o Funchal através dos olhos de quem quiser participar, recorrendo às novas tecnologias.

Ao nível das atividades radicais, dará nas vistas o slide, a zona de escalada e a ponta Himalaia que estará sobre a lagoa do parque. Haverá ainda um sorteio para uma carta de condução.

Refira-se que o evento será produzido pela Eventos100nome, empresa regional produtora de eventos, que venceu o concurso público lançado pelo Município para a organização e produção operacional do Funchal Summer Fest 2024.