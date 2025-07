A 25ª edição do Funchal Jazz apresenta, no Parque de Santa Catarina, entre os dias 10 e 12 deste mês, um elenco de luxo, numa aposta que a autarquia destaca pela data que se assinala, “um quarto de século” de um evento que já é reconhecido internacionalmente. Na apresentação da edição deste ano, a presidente da Câmara Municipal realçou que é também o que representa um maior investimento nos últimos 11 anos. São 184 mil euros de orçamento para este festival, com um reforço de verbas, em relação ao do ano passado, que foi superior aos 135 mil euros.

Cristina Pedra justificou o reforço orçamental não apenas com a celebração das ‘bodas de prata’, como também pelo acesso que é dado aos jovens do Conservatório e estudantes de música da Madeira, não só ao festival, como ao palco do Jardim Municipal e às masterclasses. “A nossa aposta continua a ser em jovens talentos e nos artistas regionais. É por isso que lhes damos esta oportunidade de participação e de formação”, afirmou Cristina Pedra, lembrando que foi neste executivo que se deu o alargamento do evento para mais dias, apostando nos jovens.

Antes, Paulo Barbosa, diretor artístico do FunchalJazz, lembrou os artistas desta edição. No Parque de Santa Catarina, e a partir das 21h30, no dia 10 de julho, a abertura do evento é da responsabilidade de João Barradas Trio, que convida o guitarrista norte-americano Jonathan Kreisberg. Ambrose Akinmusire convida o público, logo a seguir, para ‘Honey from a winter stone’, fechando dessa forma o primeiro dia de jazz.

Na sexta, dia 11, Carlos Bica & Azur, com Frank Möbus & Jim Black abrem as hostes, aquecendo o ambiente para receber a saxofonista Lakecia Benjamin, uma artista revelação com destaque3 internacional.

Na última noite, Fred Hersch, acompanhado pelo seu trio, partilha com público “a magia das suas mãos ao piano”, como descreveu Paulo Barbosa. A fechar, Maria Schneider, considerada a maior maestrina de jazz da atualidade, com sete grammys, dirige a Orquestra de Jazz do Funchal. “É um desafio muito grande para uma orquestra que tem feito um excelente trabalho”, sublinhou o diretor artístico.

No Jardim Municipal do Funchal, serão cinco concertos, de 5 a 9 de julho, às 19 horas. Dracaena Draco, Bruno Santos & As perolas do Atlântico, as PAPs, com apresentações de músicos estudantes do Conservatório das Artes, e o quinteto de Filipe Freitas e Bruno Ponte com o grupo Benji’s Toolboz, são os convidados do Jardim.

O presidente do Conservatório – Escola das Artes fez questão de afirmar que os jovens estudantes “já sonham com o Funchal Jazz há meses”.

De referir o preço do bilhete diário é de 15 euros e de três dias, por 35 euros.