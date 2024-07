O Jazz adoçou, ontem à noite, o ambiente no Parque de Santa Catarina, no Funchal, onde apreciadores madeirenses e estrangeiros deste estilo musical, desfrutaram do primeiro de quatro dias de atuações no palco principal da 24.ª edição do Funchal Jazz Festival.

O público mostrou-se rendido à mescla de ritmos e melodias que ecoaram pelo jardim, o qual se encheu com largas centenas de pessoas que se deixaram contagiar por um serão condimentado pela vibrante energia dos espetáculos dos Madeira Jazz Collective e de Vijay Iyer Trio.

Este é, de resto, um evento cujo principal protagonista é o jazz e que terá continuidade, sendo que hoje as sonoridades voltam a invadir o Parque de Santa Catarina, desta feita com os espetáculos de Eduardo Cardinho Sexteto (21h30) e Bill Charlap Trio (23h00).

Percorra a galeria e veja como esteve o ambiente.