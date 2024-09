O quarteto “Funchal Guitar Quartet”, composto por Emanuel Faria, Rafael Abreu, Rita Miragaia e Romeu Curto, irá apresentar-se no Museu Henrique e Francisco Franco no próximo dia 27 de setembro, às 18h. “Com um repertório eclético e uma abordagem inovadora à interpretação da música erudita, o grupo destaca-se pela versatilidade e domínio técnico”, sublinha o Departamento de Cultura da autarquia do Funchal.

O concerto abrange uma vasta gama de estilos musicais, desde a música tradicional e popular portuguesa até composições contemporâneas, explorando técnicas modernas de manipulação de cordas e efeitos sonoros. Através destas abordagens, o “Funchal Guitar Quartet” evoca fenómenos naturais e cria uma atmosfera que convida à contemplação e à imersão na sua música.

“Este evento promete proporcionar uma experiência musical única, fundindo tradição e modernidade através de uma performance que certamente agradará aos entusiastas da guitarra clássica e aos apreciadores de música erudita”, lê-se ainda na nota de imprensa.