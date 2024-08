Entre os dias 19 e 23 de agosto, o Funchal tem celebrado a diversidade cultural com o festival ‘Funchal Folk - Arraial do Mundo’, que destacou a música e a dança folclórica de várias partes do mundo.

Embora o festival termine oficialmente hoje, o Monte Palace Madeira - Jardim Tropical prolongará as festividades ao receber novas atuações no dia 24 de agosto.

No dia 24 de agosto, os visitantes do Monte Palace Madeira poderão assistir a apresentações exclusivas dos seguintes grupos folclóricos:

12h00 - 12h30: Grupo de Folclore MonteVerde – Madeira, Portugal;

12h30 - 13h00: Compañia Folklorica Del Bernal - México;

13h00 - 13h30: Folk Art group Dainava - Lituânia.