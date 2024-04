Foi inaugurada, esta tarde, a exposição de um projeto fotográfico, no âmbito da 2.ª edição do VivaCidade, no Mercado dos Lavradores, que contempla fotografias de 15 fotógrafos regionais tiradas em 15 espaços comerciais do centro do Funchal.

O intuito da mostra, que conta com curadoria de João Pedro Pereira, foi o de os profissionais captarem, como entendessem, a história e a essência de cada loja, conforme explicou Ana Bracamonte, vereadora da CMF, na inauguração.

“Convidámos 15 fotógrafos regionais – entre os quais profissionais e amadores - a tirarem imagens em 15 lojas localizadas no centro da cidade”, indicou, sublinhando que que o objetivo foi o de dinamizar a cidade, apelando à visita dos turistas e à promoção dos fotógrafos.

Joana Sousa, fotojornalista do JM, é uma das profissionais que exibe o seu trabalho nesta exposição, tendo-lhe calhado a Tabacaria Phelps, uma das mais antigas do Funchal, localizada na Rua Fernão de Ornelas. Na imagem, é possível ver-se Catarina Pestana, proprietária do espaço, a folhear as páginas do JM no pouco tempo livre que tem entre clientes.