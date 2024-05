Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente prepara época balnear

A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através da Direção Regional de Ambiente e Ação climática reuniu na passada segunda-feira com a Comissão Regional para a Segurança Balnear onde foram abordadas questões com a vigilância e a segurança balnear. Tudo para que a próxima época balnear decorra sem preocupações especialmente para os utentes.

Os trabalhos de preparação da época balnear, como é hábito, já arrancaram no final do ano passado, com a identificação de águas balneares e águas de banhos para cada concelho, bem como as ações de formação para os nadadores salvadores obterem as necessárias aprovações nos exames a que são submetidos. Foram igualmente realizadas análises à qualidade das águas do mar, preparação de candidaturas às bandeiras azuis e investimentos na melhoria das condições dos utentes e banhistas, assegurados pelo Governo Regional, Autoridade Marítima, Municípios e pelos diferentes concessionários.

De salientar que deste encontro fizeram parte várias instituições como a Capitania do Porto do Funchal representado pelo Comandante Regional da Polícia Marítima da Madeira, Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal e do Porto Santo e Comandante da Zona Marítima da Madeira, Rui Teixeira, Direção Regional de Saúde, representado por Marco Magalhães, Associação de Municípios da Região representado por Nuno Moreira, Frente MarFunchal representado por Marília Andrade e David Cunha, Serviço Regional de Proteção Civil representado pelo Adjunto do Comandante Operacional Regional, Valter Ferreira, SANAS representado pelo Comandante Operacional do SANAS na Região, Ângelo Abreu, município do Porto Santo representado por Rubina Brito, Clube Naval do Funchal representado por António Cunha e Carlos Morais representando os Nadadores Salvadores.

O Diretor Regional de Ambiente e Ação Climática, Manuel Ara Oliveira, tendo presidido à reunião declarou que “relativamente à segurança balnear, tudo está a ser feito para garantir a segurança das nossas

praias de banhos. Quer as entidades empregadoras, quer as entidades prestadores de serviço de vigilância e segurança, diligenciaram nesse sentido. Agora, à medida que a Capitania do Funchal for emitindo os editais de praia, é que se confirmará se efetivamente estão garantidas todas as condições, nomeadamente o número de nadadores-salvadores necessários para cada praia”. Na ocasião foi também abordado uma ambição reiterada pelos nadadores-salvadores, particularmente os que prestam esse serviço ao longo de todo o ano, no sentido de tornar mais atrativa esta atividade profissional, tendo o Presidente da comissão, Manuel Ara, assumido o compromisso de acompanhar a reforma do estatuto desses profissionais, há muito anunciada a nível nacional, e assegurar uma proposta adequada à realidade regional.