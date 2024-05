Apesar de todos os contratempos relatados ao longo do dia, o final do 68.º Festival Eurovisão da Canção decorre já em Malmö, na Suécia, e Portugal tem uma canção a defender, ‘Grito’, de Iolanda.

Os 26 países em competição, que pode ser acompanhada em Portugal em direto, na RTP1, são, por ordem de competição: Suécia, Ucrânia, Alemanha, Luxemburgo, Países Baixos, Israel, Lituânia, Espanha, Estónia, Irlanda, Letónia, Grécia, Reino Unido, Noruega, Itália, Sérvia, Finlândia, Portugal, Arménia, Chipre, Suíça, Eslovénia, Croácia, Geórgia, França e Áustria.

De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo ‘site’ eurovisionworld.com, especializado no concurso, na sexta-feira, pelas 20:30, os três favoritos a vencerem este ano o concurso são a Croácia, Israel e a Suíça.

Nas últimas semanas, a Croácia, que concorre com o tema “Rim Tim Tagi Dim”, de Baby Lasagna, tem surgido entre o primeiro e o segundo lugar das preferências dos apostadores.

Já Israel, representado por Eden Golan e o tema “Hurricane”, ascendeu ao segundo lugar, depois de semanas a variar entre o sétimo e nono lugares, na quinta-feira, após a segunda semifinal, na qual se apurou para a final.

A Suíça, representada por Nemo com “The Code”, estava, até quinta-feira, e ao longo das últimas semanas, a disputar o primeiro lugar com a Croácia.

Já Portugal surge bem longe do pódio. Pelas 20:30 de sexta-feira, a canção portuguesa “Grito”, de Iolanda, surgia no 23.º lugar. Desde que a representante portuguesa foi escolhida, em março no Festival da Canção, Portugal tem ocupado entre o 25.º e 30.º lugar das preferências dos apostadores.

Portugal participou pela primeira vez no Festival Eurovisão da Canção em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

No ano passado, a Suécia foi a vencedora do Festival Eurovisão da Canção, com “Tattoo” interpretado por Loreen.

Em 2023, Portugal esteve no Festival Eurovisão da Canção com “Ai coração”, de Mimicat, que alcançou o 23.º lugar no concurso. Em 2017, Portugal venceu pela primeira e única vez o concurso com a canção “Amar pelos dois”, de Luísa Sobral, interpretada por Salvador Sobral.

A 68.ª edição do Festival Eurovisão da Canção está a ficar marcada pelo conflito israelo-palestiniano, que dura há décadas, mas intensificou-se após um ataque do grupo palestiniano Hamas em Israel, em 07 de outubro, que causou quase 1.200 mortos, com o país liderado por Benjamin Netanyahu a responder com uma ofensiva que provocou mais de 34 mil mortos na Faixa de Gaza, segundo balanços das duas partes.