O próximo fim-de-semana nos hotéis da coleção Savoy Signature oferece várias sugestões para entardeceres e noites com música.

Conheça as sugestões:

Cloud Bar

NEXT

15.05.2025 | quinta-feira

18:00 – 21:00

Animação ao som do Dj Nelson Caires

21:30

Noites de cinema Cine Cloud

Filme: Triple Frontier

16.05.2025 | sexta-feira

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Ryan

17.05.2025 | sábado

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Nelson Caires

Galáxia Skybar

Savoy Palace

15.05.2025 | quinta-feira

20:00 – 22:00

Live Jazz

16.05.2025 | sexta-feira

19:30 – 23:30

Animação ao som do Dj Maurilio Freitas

17.05.2025 | sábado

19:30-23:30

Animação ao som do Dj Mastergroove

Piano Galley

Royal Savoy

16.05.2025 | sexta-feira

19:00

Jantar Equinox Medley

O Royal Savoy celebra a chegada da primavera com o jantar especial “Equinox Medley”, uma experiência gastronómica requintada concebida pela chef Sofia Gonçalves. Este menu de cinco pratos será servido no elegante Piano Galley Lounge no dia 16 de maio, a partir das 19h00, e promete um serão memorável, marcado por sabores da estação, elegância à mesa e um ambiente acolhedor.

Calhau Beach Club

Saccharum

16.05.2025 a 18.05.2025 | sexta-feira, sábado e domingo

16:00 – 20:00

Tropical Beats

O Calhau Beach Club, do hotel Saccharum, volta a animar os finais de tarde com mais um fim de semana de Tropical Beats, um programa que combina música ao vivo, ambiente descontraído e a beleza do entardecer à beira-mar. De sexta a domingo, entre as 16h00 e as 22h00, a atmosfera única deste espaço junto ao mar será marcada pelas atuações de Nuno Marcial (sexta-feira, 16), Kaytana (sábado, 17) e Nelson Caires (domingo, 18), prometendo ritmos envolventes e uma seleção musical perfeita para acompanhar o pôr do sol na costa da Calheta.