‘Vale do Fogo’, uma produção Neblina Filmes, com assinatura de João Brás na realização, estreia em França no Festival Internacional de Cinema Jeunesse Tout Courts, que decorre em Rémalard-en-Perche, na Normandia.

Trata-se este de um Festival Internacional de Curtas-Metragens dedicado à juventude, que abrange temáticas como a infância até ao início da vida adulta. O festival realiza-se anualmente em Rémalard-en-Perche, reunindo centenas de espectadores, com diversas sessões para visualização dos filmes selecionados e em competição.

O comité de avaliação, reúne demais profissionais da área, responsáveis por selecionar, entre milhares de candidaturas submetidas, os quarenta filmes que integram a competição oficial. A obra cinematográfica, é a única curta-metragem portuguesa em competição, sendo exibida, no decorrer do festival durante os dias 6, 7 e 8 de junho. O filme permitirá apresentar ao público internacional, os fachos de Machico, uma tradição secular da ilha da Madeira. No encerramento, oito prémios serão atribuídos pelo júri oficial às melhores produções em competição.

‘Vale do fogo’, conta ainda com um talentoso elenco madeirense, Leandro Vieira, Maria Belo, Catarina Fernandes, Delfino Pinto, Mariana Malho, cuja interpretação tem sido amplamente elogiada. A Neblina Filmes relembra que o cinema “é uma arte que transcende barreiras linguísticas e culturais, criando uma linguagem universal que permite compartilhar histórias e vivências humanas”.

Para quem ainda não teve oportunidade de ver a curta-metragem ‘Vale do Fogo’, brevemente serão anunciadas novas datas com exibições na Madeira.