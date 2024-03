No próximo dia 22 de março de 2024, pelas 10h30, realizar-se-á uma vez mais, o ‘Festival Estrelinhas do Guiné’, na EB1/PE/C do Lombo do Guiné.

Este é um minifestival da canção que tem como principal objetivo, a promoção da música como meio de expressão artística ao serviço de Educação e de potenciar todas as aptidões musicais dos solistas.

Este evento integra-se no Projeto Educativo de Escola e Plano Anual de Atividades da escola e irá contar com a participação de 12 solistas da escola, que irão interpretar canções originais e de edições anteriores do Festival Infantil da Madeira.

O solista vencedor deste festival irá representar a escola no Festival Estrelinhas – Concelhio, previsivelmente a realizar no mês de junho.

O diretor da Escola, Arlindo Carvalho, salientou “que este é um evento, onde os alunos se mostram empenhados e entusiasmados em mostrar os seus dotes musicais e artísticos, bem como é um evento que de alguma forma afirma a identidade da escola”.