A Escola Secundária Jaime Moniz deu hoje início à 33.ª edição do Festival Regional de Teatro Escolar Carlos Varela, um evento que decorre ao longo de cinco dias e reúne grupos teatrais de várias escolas da Região. A sessão inaugural contou com a presença da presidente do conselho executivo da escola, Ana Isabel Freitas, e do secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, que destacaram a importância do festival na promoção da criatividade e talento dos estudantes.

A peça ‘A mais velha delas todas’, da Associação Wamãe, abriu o evento, abordando temas como a passagem do tempo e a evolução da sociedade. Na plateia, além de alunos da Jaime Moniz, esteve um grupo de estudantes húngaros no âmbito do programa Erasmus.

Ao longo da semana, serão apresentadas dez peças, sendo cinco em competição.

Para além da Associação Wamãe, com “A mais velha delas todas”, hoje aprsentada, há que contar com o Inquiets Teatro e o Curso Básico de Teatro do Conservatório (CEPAM + EB23 Louros), que trazem “No Louco Ecrã” de Pedro Araújo; a Associação Cultural OITO – Oficina de Ideias das Terras do Oeste, responsável por “E se fosse contigo?”; o Grupo de Teatro Santa Luzia, com “O ano de Samuel”; o Grupo de Teatro Infantil do Campanário, que apresenta “O Príncipe Nabo”; e o Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode, com “Quando algumas pessoas têm a mesma desgraça, juntam-se”.