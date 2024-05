A Festa do Cinema arranca hoje e prossegue até 15 de maio, com mais de 40 filmes que podem ser vistos no cinema durante três dias, por apenas 3,50€, sendo uma oportunidade de juntar e reunir a família e os amigos em frente ao grande ecrã.

A novidade e pela primeira vez, a festa do cinema inclui um filme madeirense, o público pode assistir a um filme numa produção totalmente regional, agora em exibição. O filme ‘MÃE’, de João Brás, produzido e distribuído pela Neblina Filmes, com rodagem na Ilha da Madeira, faz parte do cartaz da Festa do Cinema, anuncia nota de imprensa enviada à redação.