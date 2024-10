Festa da Maçã na Camacha já abriu e vai receber Toy

A sessão oficial de abertura da Festa da Maçã realizou-se há instantes na Camacha, com a presença do presidente da Câmara de Santa Cruz, Filipe Sousa, e do diretor regional da Agricultura, Marco Caldeira da Costa, entre outras entidades oficiais.

A iniciativa, que já vai na 37.ª edição, é organizada pela Junta de Freguesia local, presidida por Pedro Fernandes, e tem esta noite, como figura de cartaz, o cantor Toy.

O Grupo de Folclore do Rochão deu início à animação no Largo da Achada, e passou o ‘testemunho’ a Márcio Amaro e à sua banda.

O Dj Celso, com um set de música dos anos 80/90, vai entrar em cena depois de Toy e manter a festa animada com o espetáculo ‘Magia do vinil’

Este sábado, realiza-se o habitual Cortejo da Maçã, com a participação de 300 elementos de instituições da freguesia, entre as quais grupos folclóricos, associações e escolas. Outra iniciativa, sempre muito aguardada, é a Pisa da Maçã, protagonizada pelo Grupo Romarias Antigas do Rochão. A tenda está neste dia aberta ao público das 15h00 às 23h00 e no domingo das 10h00 às 23h00. Em palco, vai estar mais um grupo musical nacional, Tradição d’Ouro, composto por jovens tocadores de concertina.

No domingo, pela primeira vez nesta festa, vai haver uma queima de bonecos de fogo, um espetáculo alusivo a tradições de antigamente. O grupo Cordophonia e a banda C’azoada vão animar a festa.

Não faltam as tradicionais barraquinhas de comes e bebes, stands com produtos derivados da maçã, como a sidra, e dois ‘showcooking’, um de Arnaldo Araújo e outro de Sandra Cardoso, a famosa Biqueira.

A festa está a ser transmitida em direto pelo canal naminhaterra tv.