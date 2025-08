A Festa da Alegria está a decorrer este fim de semana, no Montado da Esperança, em São Roque.

Depois de ontem à noite, Vasco Freitas e os Galáxia terem animado o recinto, hoje, no arranque do segundo dia, a música regressou com o grupo Madeira Despique.

Pelo palco vão passar Toni Jardim (20h00), Vítor Sousa (21h00) e a DJ Mónica Fonseca (23h00).

Domingo, a festa começa mais cedo, às 9h15, com a atuação da Banda Municipal do Funchal e a seguir com o Grupo Folclórico do Centro Cultural de Santo António.

A missa campal, acontece às 12h30 e às 15h00 atua o grupo musical Monte Real.

A organização pertence à Junta de Freguesia de São Roque e conta com o apoio da Câmara do Funchal, do IFCN e da paróquia.