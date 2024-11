A freguesia do Imaculado Coração de Maria prepara-se para viver uma noite de emoção e união na Gala comemorativa do seu 69.º aniversário, marcada para 6 de dezembro, às 21h30, no Salão Paroquial.

A Gala contará com a atuação do grupo Varejenta, da Associação Xarabanda, dedicado à salvaguarda da música e dos cordofones madeirenses, apresentando um repertório rico em temas tradicionais, populares e originais da Madeira.

Outro momento alto da noite será a estreia na Madeira do grupo Triunviriato – Canção de Coimbra, que trará o charme do Fado de Coimbra, revisitando tanto obras menos conhecidas quanto clássicos deste estilo, numa experiência única e culturalmente enriquecedora.

Durante o espectáculo, a Junta de Freguesia realizará as tradicionais homenagens do aniversário, reconhecendo entidades coletivas e figuras marcantes da comunidade local que se destacaram ao longo da história.

A Gala de Aniversário do Imaculado Coração de Maria culminará com o tradicional cantar dos parabéns e o corte do bolo de aniversário, um momento de convívio e partilha que promete envolver todos os presentes.

Esta festividade procura refletir a união da comunidade em torno das suas tradições e memórias, mostrando que, aos 69 anos, o Imaculado Coração de Maria afirma-se como uma freguesia dinâmica e envolvente.

Além da gala, destacam-se igualmente no programa comemorativo a inauguração do Espaço Geração Imaculado, no dia 7, e a Missa de Aniversário, no dia 8, dois momentos de grande relevo que encerram um ciclo de celebrações que teve início com o 30.º Circuito de Atletismo.

A freguesia do Imaculado Coração de Maria, a mais jovem freguesia do concelho do Funchal, foi constituída precisamente a 6 de Dezembro de 1955, através do Decreto-Lei n.º 40 421 do então Ministério do Interior, através da Direção Geral de Administração Política e Civil.