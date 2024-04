Inaugura ao público no próximo dia 30 de Abril às 18 horas, a primeira exposição da iniciativa “Jovens Talentos FCZ – Artes Visuais”. Esta proposta pretende criar programação cultural de portas abertas no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino, sediado no centro da cidade do Funchal, na Rua do Bettencourt, nº 10, 4º andar, assim como contribuir para o combate à desigualdade social, através da promoção da acessibilidade à fruição cultural.

Esta iniciativa, que tem como parceira a Câmara Municipal do Funchal, premiou quatro jovens artistas madeirenses com uma bolsa para a criação de materiais artísticos que serão expostos até ao final do ano na sala multiusos da Fundação Cecilia Zino.

A artista Regina Silva, autora da proposta vencedora que irá abrir uma serie de quatro exposições, descreve “uma vaca e um pacote de leite” como “um espaço imersivo e dinâmico, manifestando-se através de uma prática de caráter multidisciplinar que inclui elementos pictóricos, escultóricos, instalativos e vídeo-performativos. (...) Existe a vontade de apresentar objetos que demonstrem vestígios de ações que procuram provocar o riso, parodiar expressões e ações, transformar banalidades em ações dignas de alguma relevância. Disparates, contradições, inutilidades, ambiguidades, meias-verdades, meias mentiras e uma visão cómica sobre um mundo desfavorável; todos estes são, de uma forma ou de outra, sentimentos característicos de um estado de espírito associado a esta fase transitória entre a infância e adolescência. (...) É a proclamação de um momento que, por mais absurdo que seja, acaba por delinear toda a lógica de uma época definida por uma descoberta pessoal e do mundo que nos rodeia.”