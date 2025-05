A exposição ‘Memoriae et Humanitas — Memória e Humanidade’, que evoca os 100 anos de presença das Irmãs Hospitaleiras na Madeira, prossegue amanhã, dia 12 de maio, com a inauguração de novos núcleos temáticos em diferentes pontos do Funchal. A iniciativa tem curadoria do artista plástico Diogo Goes e propõe um percurso histórico-documental por locais que marcaram o nascimento da assistência psiquiátrica na Região.

Depois da abertura a 8 de maio, na Casa de Saúde Câmara Pestana, dedicada ao tema ‘Da Viagem’, a exposição estende-se agora a mais quatro polos: a Direção Regional da Juventude, com o tema ‘Da Ideia’, centrado na génese do projeto do então manicómio Câmara Pestana; o átrio da Câmara Municipal do Funchal, com o núcleo ‘Da Forma’, dedicado à edificação da instituição; o Museu de Arte Sacra, com a mostra ‘Do Altar’, focada em objetos religiosos; e o Palácio do Governo, onde se aborda o tema ‘Da Decisão’, relativo ao papel da Junta Geral do Distrito do Funchal no convite feito às Irmãs Hospitaleiras.

“Atravessamos a cidade para contar uma história feita de várias peças, que agora reunimos para reconstruir a memória da fundação da Casa de Saúde”, destaca a organização em nota de imprensa.

Entre 12 de maio e 12 de junho, haverá visitas guiadas dirigidas sobretudo a grupos escolares e institucionais. Os interessados devem contactar a Casa de Saúde Câmara Pestana, através do telefone 291 790 700 ou do email srv.social.cscp@irmashospitaleiras.pt.