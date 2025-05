De 19 de maio a 1 de junho, o MadeiraShopping recebe no Piso 0 a exposição “Pedra sobre Pedra”, uma mostra de 30 fotografias resultantes do III Concurso Internacional de Fotografia – Madeira. Esta iniciativa, promovida pela Direção Regional de Educação, através da Direção de Serviços de Educação Artística, teve como objetivo estimular a criatividade e o olhar artístico de jovens entre os 10 e os 18 anos, com foco na importância do património natural e edificado.

Com cariz pedagógico, o concurso desafiou alunos a explorar o potencial estético da fotografia através do registo digital de pedras – integradas em igrejas, fortalezas, estátuas, ou presentes no ambiente natural – revelando texturas, formas e detalhes que contam histórias visuais.

Ao trabalharem elementos como a luz, a cor, o enquadramento e a composição, os jovens participantes desenvolveram competências visuais e expressivas, interpretando o tema de forma livre, criativa e consciente. O resultado está agora em exibição no MadeiraShopping, através das obras selecionadas que integram esta mostra.