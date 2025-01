Ana Margarida Camacho, da Casa-Museu Frederico Freitas, no Funchal, afirmou, a propósito da exposição patente naquele espaço e que se intitula “O Natal na Casa da Calçada”, exibindo doze presépios dos séculos XVIII a XX, que se trata da “descrição do que é o Natal na Madeira”, enquadrando que as casas-museus “procuram memórias tradicionais que já não existem”.