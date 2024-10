Uma exposição de desenhos de José Vilhena aborda a literatura satírica como arma política.

A Galeria Anjos Teixeira promove na quinta-feira, 3 de Outubro, na Rua João de Deus n. 12, no Funchal, uma exposição com desenhos e caricaturas de José Vilhena, intitulada ‘Passam os tempos, ficam as vontades...’, cuja abertura está marcada para as 19h.

Esta exposição está integrada nas comemorações dos 50 anos da revolução portuguesa de Abril de 1974, e através dos desenhos e caricaturas do ‘Vilhena’ será apresentada uma proposta de análise ao papel da literatura satírica como arma política.