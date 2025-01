Está patente no Espaço do Artesão, no Campanário, uma exposição de artesanato feito com palha de trigo e de milho, da autoria de Madalena Andrade.

“Cada cesto exposto é o resultado de um trabalho de dedicação, habilidade e paciência, onde a tradição se mistura com a inovação”, afirmou Madalena Andrade.

A exposição está patente até 28 de março de 2025. A entrada é gratuita.