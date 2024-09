Espetáculo “Quem tem medo do Lobo Mau?” a partir de 22 de novembro no Teatro Municipal Baltazar Dias

“Quem tem medo do Lobo Mau? - um espetáculo aterrador em quatro tenebrosos atos” é a segunda produção de 2024 da Associação Grupo de Amigos do Teatro, que acontece entre 22 de novembro e 6 de dezembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

O artista visual madeirense Rodrigo Costa, a convite da Associação, estreia-se como dramaturgo e encenador no este espetáculo que nasce da sua exposição “Quem tem medo do Lobo Mau? – a instalação” (10 de novembro de 2023 a 5 de janeiro de 2024, no Centro de Desenvolvimento Humano da Fundação Cecilia Zino), prosseguindo a pesquisa desenvolvida durante e para a criação desse mesmo projeto.

Partindo do conceito de medo – o que é, como se cria e porque existe – e da personagem titular – o Lobo Mau –, desenha-se um espetáculo para todo o tipo de públicos maiores de 6 anos que reflete, essencialmente, sobre como as várias representações deste animal com feições e comportamentos humanos podem ter moldado a nossa visão do e ação no mundo, sobre como interpretamos e (não) compreendemos aquilo que nos assusta. Quatro atos reutilizam algumas das peças da instalação original, para adereçar novas personagens e conceitos, para dar forma às tenebrosas ideias de uma “Vozinha Interior” que todos temos e que, muitas vezes, não conseguimos ignorar.