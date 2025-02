O espetáculo “3 palmas na mão”, que junta em palco Jorge Palma e os filhos Vicente e Francisco, terá mais uma data em Lisboa, em abril, anunciou hoje o agenciamento do músico.

“Os 3 Palmas agradecem o entusiasmo do público que esgotou o Teatro Maria Matos em menos de 24 horas! Retribuímos com uma nova data, no dia 16 de abril”, refere Jorge Palma, numa mensagem partilhada pelo seu agenciamento, num comunicado hoje divulgado.

Os bilhetes para a nova data já estão à venda.

O espetáculo “3 palmas na mão” tem estreia marcada para 14 de abril.

O título do espetáculo começou por ser o nome do grupo de Palma e filhos no Whatsapp, antes de se transformar numa canção incluída no mais recente álbum do músico, “Vida”. Agora ganha a forma de um concerto.

“E eis que surge em Portugal um novo trio vocal/instrumental – 3 palmas na mão – composto pelo pai e seus dois filhos”, afirma Jorge Palma, no anúncio dominado por uma declaração do músico.

Jorge Palma explica que “a parte mais substancial” do espetáculo consiste em canções suas “revisitadas, do 1.º ao mais recente disco de originais”, mas também haverá espaço para ‘covers’, “de temas que dizem muito aos três”.

Além disso, “talvez ainda haja solos do Vicente e do Francisco, de canções deles ou de outrem, mas ainda é cedo para falar sobre isso”.