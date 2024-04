Se ainda não tem planos para este fim de semana, saiba que os espaços Savoy Signature tem várias propostas para si, incluindo para celebrar o Dia da Mãe.

Ora conheça abaixo a programação para os próximos dias.

Restaurante Alambique - Saccharum

05.05.2024 | domingo

No dia 05 de maio, a partir das 19h, o Saccharum celebra as mães e o carinho e o amor para a vida toda! Com um menu especial de 3 ou 4 pratos, com bebidas incluídas, o Restaurante Alambique abre portas para dedicar todos os sabores e aromas deste jantar especial a todas as mães, e proporcionar recordações eternas.

Calhau Beach Club - Saccharum

Os melhores sunsets e DJ sessions da ilha regressam com os Tropical Beats. O arranque oficial acontece já esta sexta-feira no Calhau Beach Club, e estará presente todas as sextas, sábados e domingos até dia 29 de setembro. Além disso, os pores do sol ganham ainda mais encanto com a realização de um evento especial a cada mês que contará com a presença de artistas que são uma referência no panorama musical.

03.05.2024 | sexta-feira

16:00 – 20:00

Animação ao som do DJ Peete Moss

04.05.2024 | sábado

16:00 – 20:00

Animação ao som do DJ Kali

05.05.2024 | domingo

16:00 – 20:00

Animação ao som do DJ Nuno Marcial

Galley Lounge - Royal Savoy

03.05.2024 | sexta-feira

Com a chegada da Festa da Flor, o Royal Savoy convida a celebrar o início deste festival icónico da ilha da Madeira com uma noite deslumbrante entre pétalas e sabores inesquecíveis. Com início às 19h, o jnatar de gala requintado contará com um menu de 4 pratos, muita cor e música ao vivo.

Terreiro - Savoy Palace

03 e 04.05.2024 | sexta-feira e sábado

Depois do sucesso das edições anteriores, o restaurante Terreiro volta a oferecer uma experiência gastronómica ao ar livre que promete tornar ainda mais quentes as noites madeirenses. Tudo acontece em torno do braseiro, elemento-chave que recria ambientes ancestrais onde todos se uniam à volta do fogo para conviver, partilhar histórias e desfrutar de momentos memoráveis.

De 3 de maio a 28 de setembro, os jardins do Terreiro no Savoy Palace recebem os jantares Terreiro Fire Pit, todas as sextas e sábados e vésperas de feriados, às 20h.

Sob a latada e junto ao Fire Pit, ficam dispostas as mesas e cadeiras para que os comensais testemunhem a mestria do chef a comandar toda esta experiência, preparando uma seleção de alimentos sobre a lenha.

Galáxia Skyfood - Savoy Palace

03.05.2024 | sexta-feira

20:30 – 23:00

Animação ao vivo com DJ Nelson Caires

04.05.2024 | sábado

20:30 – 23:00

Animação ao vivo com DJ João Garcia

Cloud Bar - NEXT

03.05.2024 | sexta-feira

21:00 – 23:30

Animação ao som do DJ Mastergroove

04.05.2024 | sábado

21:00 – 23:30

Animação ao som do DJ Nelson Caires

05.05.2024 | domingo

21:00 – 23:30

Animação ao som do DJ João Garcia

Arraial da Imperatriz

03.05.2024 | sexta-feira

20:00 – 21:45