A Galeria Anjos Teixeira vai exibir, a partir do dia 19 de dezembro, pelas 19h00, um conjunto de esculturas ainda inéditas alusivas ao presépio.

Estas peças irão ser cedidas pelos seus proprietários e constituem um “ponto alto da criação artística de Anjos Teixeira, sendo trabalhos em barro com grande dignidade e simplicidade”, refere nota de imprensa da galeria.

Para abordar e enaltecer o seu valor artístico, serão tecidas considerações pelo escultor Francisco Simões. Neste aspeto, a galeria adianta que estas “foram criadas na fase final do Mestre Anjos Teixeira, com grande liberdade de criação, sem rejeição à imprescindível espetacularidade das peças”. Foram destinadas à exibição em praças públicas, revelando os “elevados conhecimentos” do seu autor.

“Não será demais sublinhar que a este respeito, os textos do Novo Testamento atribuem um especial sentido humano a este nascimento de um Deus, que, ao invés da maioria das religiões, surge confundido com o povo mais humilde”, escreve a mesma fonte.

Anjos Teixeira, com estas figuras do Presépio capta” essa humildade e transmite-a exemplarmente”, considera a Galeria Anjos Teixeira, que assume-se assim a uma época do ano que é particularmente sensível aos madeirenses, trazendo a público um presépio que “resulta de uma especial sensibilidade artística”.