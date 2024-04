Encontro de Bandas na Ribeira Brava presta tributo a músicos e maestros

O 39.º Encontro de Bandas reúne, este fim de semana, na Ribeira Brava, 12 bandas filarmónicas regionais para um tributo aos músicos e maestros que integram estes agrupamentos musicais.

No arranque do evento, Jorge Santos, presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, em substituição de Ricardo Nascimento, referiu que a continuidade do festival é importante para “promover a cultura e a música tradicional, fomentar o intercâmbio cultural entre as bandas, estimular o convívio e o espírito de união entre os seus elementos, incentivar aprendizagens e aperfeiçoar as performances”.

O autarca considera o encontro “um momento de valorização das bandas” pelo “trabalho cultural, educativo, formativo e social que desenvolvem”, sendo “exemplos da preservação das tradições e da cultura musical que vão passando de geração em geração”.