Artista madeirense Elisa lança em outubro o seu segundo álbum de originais, com arranque da digressão marcado para novembro. Funchal recebe a artista a 18 de dezembro, num espetáculo com “muita emoção e sentimento”.

Depois de conquistar o País com ‘Medo de Sentir’ e de se afirmar com o primeiro disco ‘No Meu Canto’, Elisa prepara-se para apresentar um novo capítulo na sua carreira. O segundo álbum, com lançamento previsto para outubro, nasce da liberdade criativa e da vontade de experimentar sem rótulos nem formatos fixos. “Não segue linha nenhuma, é a representação do que foi a minha vida ao longo destes quatro anos”, partilha a artista em entrevista ao JM, revelando que a intensidade emocional continuará a ser marca do seu trabalho.

Dos temas já revelados, ‘Asas’ e ‘É a tua vez’, pouco se pode antecipar da sonoridade do restante disco. Elisa explica que a nova fase é marcada por uma maior maturidade artística e por uma exploração de estilos inesperados, incluindo ritmos latinos e uma produção mais ousada. Apesar da diversidade, há algo que permanece: “Não consigo fazer nada sem sentimento. Toda eu sou intensa, e isso estará sempre presente na minha música”.

