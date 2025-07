A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional dos Arquivos, Bibliotecas e do Livro, informou esta tarde, em nota enviada à redação, que está em curso o processo de modernização do sistema de climatização do edifício do Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM).

De acordo com a informação oficial, “esta intervenção, atualmente em fase final de preparação, integra um plano mais amplo de reabilitação do edifício e será concretizada através de concurso público a lançar em breve, sob a responsabilidade da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas”.

Enquanto decorrem os trâmites para a aquisição do novo sistema, a Secretaria garante que “a gestão da climatização no ABM está a ser realizada com rigor técnico e permanente acompanhamento”. Sublinha ainda que “os depósitos que albergam os fundos mais sensíveis — como os que contêm milhões de negativos fotográficos — mantêm sistemas de climatização independentes, operacionais e monitorizados, garantindo a estabilidade das condições ambientais”.

A nota destaca também que “estão a ser implementadas medidas preventivas, nomeadamente a relocalização seletiva de documentos para áreas com climatização ativa, de forma a assegurar a sua preservação”. Acrescenta-se que “a monitorização contínua dos níveis de temperatura e humidade relativa permite uma resposta atempada a qualquer variação, salvaguardando a integridade do acervo documental”.

Por fim, a tutela reafirma “o seu compromisso com a conservação do património arquivístico e bibliográfico da Região Autónoma da Madeira, assegurando que todas as decisões tomadas se baseiam em critérios técnicos e na proteção do bem comum”.