No âmbito do ‘Ecos do Funchal: Uma Sinfonia Paisagista’ será realizado no próximo mês uma residência artística no Estúdio de Criação Artística e um concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias.

‘Ecos do Funchal: Uma Sinfonia Paisagista’ é um projeto que une música e identidade cultural, inspirado nos sons e paisagens da cidade, da autoria de Romeu Curto, vencedor da bolsa de criação artística artes performativas em 2024. A obra, composta por Ema Ferreira, traduz musicalmente a riqueza natural e cultural do Funchal, criando uma experiência sensorial imersiva.

O projeto integra uma residência artística, a decorrer de 8 a 14 de março, e culmina com a apresentação do concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias, no dia 15 de março, às 18h.

Residência Artística e Sessão Interativa

A sessão no Estúdio de Criação Artística, a realizar-se no dia 8 de março, entre as 11h30 e as 13h, permitirá ao público conhecer o processo criativo por trás da obra e participar numa experiência musical interativa.

O evento será dividido em duas partes: uma conversa com a compositora Ema Ferreira, que abordará as inspirações, a estrutura da peça e o papel da música na construção da identidade cultural; e um ensaio aberto, no qual os participantes poderão acompanhar de perto a interpretação da obra pelo Funchal Guitar Quartet.

A sessão é de entrada livre, mediante inscrição prévia através de um formulário, e está limitada a 20 participantes. Não é necessário conhecimento musical para participar.

Concerto no Teatro Municipal Baltazar Dias

No dia 15 de março, às 18h, o Funchal Guitar Quartet sobe ao palco do Teatro Municipal Baltazar Dias para a estreia de Ecos do Funchal: Uma Sinfonia Paisagista.

A peça, que inclui elementos de eletrónica, é composta por cinco andamentos, cada um inspirado em ícones emblemáticos da cidade, como o amanhecer no Pico do Areeiro, o Mercado dos Lavradores e a Festa da Flor. A composição transporta o público por uma viagem sonora onde as paisagens e tradições do Funchal são reinterpretadas através da música, criando um diálogo entre passado e presente.

Romeu Curto, vencedor da Bolsa de Criação Artística 2024, apresenta-se como um dos intérpretes desta obra inédita, que promete envolver o público numa experiência única.