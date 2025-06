Para celebrar a chegada do verão, o Calhau Beach Club, no Saccharum, recebe mais uma festa Tropical Beats que, a 21 de junho, ganha novo fôlego com um DJ set especial de Pedro Tenreiro – uma das figuras mais respeitadas da rádio e cena musical portuguesa.

Neste sábado de solstício, entre as 16h e as 22h, a música acompanha o pôr do sol até ao cair da noite, num ambiente onde os cocktails fluem ao som de grooves envolventes e batidas escolhidas com alma. Conhecido pela sua paixão pelo vinil e por uma carreira marcada pela curadoria musical de excelência, Pedro Tenreiro traz à Madeira um set que promete ser tão dançante quanto memorável.

O alinhamento musical arranca às 16h com o DJ Ryan, artista regional conhecido por sets versáteis que vão do deep techno com toques tribais e orientais ao house dos anos 90, chillout e psytrance. Depois, será altura para a viagem vibrante proporcionada por Pedro Tenreiro, a partir das 18h00, onde o groove e a energia tomam conta do ambiente.

Pelas 20h, Nuno Marcial, artista madeirense com uma carreira consolidada na cena eletrónica nacional e internacional ficará ao comando, prometendo um sunset descontraído.