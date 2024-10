No âmbito do Dia Mundial da Música, a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direção de Serviços de Educação Artística (DSEA), da Direção Regional de Educação, promove dois concertos, hoje e amanhã, dias 1 e 2 de outubro, no auditório da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, para os alunos dos estabelecimentos de educação e ensino da Região Autónoma da Madeira.

“O Dia Mundial da Música, celebrado a 1 de outubro, foi instituído em 1975 pelo Conselho Internacional de Música (IMC), por iniciativa de Lord Yehudi Menuhin, com o objetivo de promover a arte musical em todas as áreas da sociedade, aplicando os ideais da UNESCO, como a paz e a amizade entre os povos, a evolução cultural e a troca de experiências”, refere a Secretaria em nota de imprensa.

O evento contará com a participação da Orquestra DSEA, composta por 14 docentes de Expressão Musical e Dramática e Áreas Artísticas da RAM, que “darão voz” a um leque de instrumentos, nomeadamente, piano, sintetizador, bandolim, viola de arame, braguinha, rajão, saxofone alto, clarinete, trompete, trombone, baixo elétrico, contrabaixo, guitarra elétrica, percussão, bateria e duas vozes. Com direção artística do professor Ricardo Correia, os alunos serão convidados a participar numa das peças em formato de plateia viva. De referir que este concerto integra temas como “Blues do Fim do Verão”, “E Depois do Adeus”, “Contentores”, “Seven Nation Army”, entre outros.

“A Orquestra DSEA tem vindo a desenvolver um trabalho contínuo em prol das crianças e jovens das escolas da RAM, assim como do público em geral, através de uma série de concertos em diversos concelhos da Ilha”, acrescenta. Entre os exemplos mais recentes da sua atividade destacam-se o Concerto Comemorativo do Dia Mundial da Voz, “Liberdade Na Melodia da Voz”, gravado pela RTP-Madeira, e o concerto “Ao Som da Rádio” que assinalou a abertura da Semana Regional das Artes 2024. Estas iniciativas reforçam o papel essencial que a música, a cultura e as artes desempenham na educação, quer no desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo e linguístico dos alunos, quer no processo de ensino-aprendizagem. Além disso, estes concertos proporcionam momentos de fruição e valorização cultural, dando a conhecer repertórios diversificados e compositores de várias origens.