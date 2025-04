Foi partilhada esta quarta-feira a programação especial de Páscoa do próximo fim-de-semana nos hotéis da coleção Savoy Signature:

Alambique - Saccharum

19.04.2025 | sábado - 19:00

Gala de Páscoa

No Alambique, a noite de Páscoa ganha requinte e intensidade gastronómica com um menu especial em quatro momentos. Da entrada com ovo mollet e espargos grelhados aos pratos principais que homenageiam os sabores da ilha, como o lombo de borrego com especiarias madeirenses ou o ravioli frito com curcuma e castanhas, cada prato é uma celebração dos sentidos. Para terminar, uma envolvente tarte de maracujá merengada dá o tom doce a esta experiência inesquecível.

Trapiche - Saccharum

20.04.2025 | domingo - 13:00

Almoço de Páscoa

No Trapiche, o almoço de Páscoa é um tributo à autenticidade e aos sabores tradicionais. A perna de cabrito selvagem assume o protagonismo de um menu que combina simplicidade e elegância, acompanhada por opções como batata assada com alecrim ou arroz de segurelha. A sobremesa, um cheesecake de requeijão com banana caramelizada, encerra a refeição com um toque suave e reconfortante.

Onda Azul - Calheta Beach

20.04.2025 | domingo - 13:00

Almoço de Páscoa

Neste domingo de Páscoa, o restaurante Onda Azul, no Calheta Beach, convida famílias e amigos a celebrar com uma vista deslumbrante sobre o mar e um menu que honra a tradição. O cabrito estufado com batatinhas a murro e legumes da época dá o mote a um almoço especial, que termina com a doçura de um cheesecake de amêndoa. Uma experiência pensada para ser partilhada, num ambiente descontraído junto à praia.

Recharge - NEXT

20.04.2025 | domingo - 12:30-16:30

Brunch de Páscoa

Celebre o Domingo de Páscoa com um brunch especial no Recharge Bar & Restaurant, no dia 20 de abril, entre as 12h30 e as 16h30. Um momento delicioso para partilhar, com uma ementa repleta de sabores irresistíveis que vão desde pães artesanais e doces caseiros a pratos quentes como perna de borrego assada com ervas e estação de ovos ao vivo, num ambiente descontraído e acolhedor. Ideal para reunir família e amigos à volta da mesa e brindar à renovação com muito sabor.

Galáxia Skybar - Savoy Palace

18.04.2025 | sexta-feira - 19:30-23:30

UMA EXPERIÊNCIA MICHELIN PERTO DAS ESTRELAS

Animação: Andrei Petrov

A 18 de abril, o Galáxia Skyfood, restaurante fine dining do Savoy Palace, acolhe um jantar exclusivo que promete transportar os convidados numa uma viagem de sabores, com a assinatura do chef André Cruz, do restaurante Feitoria, em Lisboa - espaço que, em 2025, renovou a estrela Michelin que ostenta há 14 anos consecutivos. Ao lado de Roberto Barros, chef do restaurante anfitrião, e de Celestino Grave, chef corporativo da Savoy Signature, André Cruz apresenta um menu de seis momentos que celebra a criatividade, a autenticidade e a excelência da gastronomia portuguesa. Juntos, vão criar um jantar de autor composto por seis momentos cuidadosamente pensados para uma experiência única.

Terreiro - Savoy Palace

20.04.2025 | domingo - 12:30-16:00

Brunch de Páscoa

No domingo de Páscoa, o Terreiro convida a um brunch inesquecível com sabores irresistíveis, animação para os mais pequenos e um trio de jazz ao vivo que dá o tom perfeito à celebração. Das estações de cozinha ao vivo às sobremesas tradicionais, delicie-se com uma experiência gastronómica envolvente, enquanto as crianças se divertem com caça ao ovo, pinturas faciais e muito mais. Reserve já o seu lugar e celebre em família com música, sabor e alegria.

Deck - Royal Savoy

Até dia 20.04.2025 - 12:30-15:30

Almoço de Páscoa – Sugestão do Chef

Celebre a Páscoa com um almoço especial no DECK, disponível de 13 a 20 de abril, entre as 12h30 e as 15h30. A sugestão do Chef convida a saborear jarret de borrego cozinhado a baixa temperatura, com puré cremoso de batata, cenouras baby glaceadas, pesto de menta e crocante de avelã, seguido de ananás flamejado com Grand Marnier ou fruta laminada. Uma experiência pensada para partilhar bons momentos à mesa.