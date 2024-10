A Associação Rodopio Pitoresco organiza, a 11 e 12 de outubro, o Dancilhas-Festival de Danças e Músicas do Mundo. Trata-se da 3.ª edição da iniciativa que promove a riqueza das danças trad/folk europeias do Mundo.

A iniciativa decorre no Jardim da Junta de Freguesia de São Martinho, contando com o apoio daquele órgão de poder local, da Câmara do Funchal e da Empresa de Cervejas da Madeira. Vai reunir “músicos e bailadores profissionais e amadores, com o objetivo de mostrar o que se faz num festival trad/folk desta natureza”. É aberto a todas as idades. Além dos bailes, estão previstos workhops, como o English Dance Music, por Keith Macdonald, pelas 18h30 do dia 11.

O workshop estará aberto a todos os músicos / instrumentistas, sendo que saber ler partituras será uma vantagem. Keith Macdonald tocou música de dança das tradições europeias ao longo de muitos anos, em bandas, na Inglaterra, na Alemanha e, atualmente, na Madeira com o grupo Os Trovadores de Rua.

No dia 12, por exemplo, realiza-se outro workshop, desta feita o En-Contra-Danças. Este pretende dar a conhecer danças de roda, em quadrilhas, em coluna ou até de pares, quer portuguesas, quer de outros pontos da Europa, recorrendo à transmissão de cultura, do ensino do passo-base, da técnica, da postura, da dinâmica e da movimentação num espaço de baile. Uma viagem pelo mundo através da música e dança, com alegria, partilha e conhecimento.

Uma hora mais tarde, tem lugar outro denominado ‘Danças turcas’.

Estes alguns dos muitos eventos integrados nesta iniciativa da Associação Rodopio Pitoresco. Quanto a bailes, um deles tem a ver com o Orçun Átilla.