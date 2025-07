D. Américo Aguiar na Madeira para congresso do centenário das Irmãs da Apresentação de Maria

O cardeal português que ficou mais conhecido pela organização das Jornadas Mundiais da Juventude, em 2023, em Lisboa, será uma das muitas figuras ilustres que participam segunda-feira na cerimónia de abertura do ’Congresso Global Educação, Solidariedade e Evangelização’.

O evento vai ter lugar no hotel Pestana Casino Park e a sessão de abertura começa a partir das 9 horas. Essa mesma sessão contará ainda com a presença do representante da República para a Madeira, com o bispo do Funchal e a Madre Superiora da Congregação da Apresentação de Maria, que vem de Roma. Participam também o presidente do Governo Regional e reitores de três universidades.

De acordo com nota emitida esta tarde pela organização do congresso, este evento tem a coordenação científica a cargo do madeirense José Eduardo Franco, um académico de renome. Contará ainda com a participação de mais de 100 investigadores oriundos de 24 países.

O objetivo é “contribuir para um conhecimento abrangente e contextualizado, convocando especialistas de várias áreas do saber e de diversas geografias, visando partilhar investigação científica e reflexão crítica sobre o passado, o presente e o futuro das Irmãs da Apresentação de Maria em Portugal, na relação com os diferentes países onde se têm implantado e nos quais desenvolvem a sua ação transformadora”, revela a nota de imprensa divulgada hoje.

O congresso começa segunda-feira e decorre durante toda a semana, até sexta-feira, 11 de julho. E está classificado como ação de formação para professores.