‘Vale do Fogo’, a curta-metragem produzida pela Neblina filmes do realizador João Brás, foi a vencedora na categoria de Melhor Filme de Ficção no Festival Altitude Film Fest organizado pela TAP.

Esta primeira edição contou com uma submissão de mais de 200 filmes de ficção, onde foram selecionados apenas cinco finalistas. O filme do realização madeirense foi exibido em viagens de longa duração onde o público teve a oportunidade de votar no seu filme favorito.

Ontem, dia 5 de novembro, Dia Mundial do Cinema realizou-se a cerimónia entrega de prémios na UCI El Corte Inglês Lisboa, onde tiveram presentes os elementos dos vários filmes. Na qual o grande prémio da noite foi dado ao filme madeirense representado pelo realizador João Brás e produtor Diogo Teotónio. Este filme mostrou uma tradição nunca vista no grande ecrã e uma história que não deixa ninguém indiferente.

”Este é mais um marco para o cinema que é produzido e realizado na Ilha da Madeira, comprovando que consegue competir com o mercado nacional e internacional, demonstrando criatividade, trabalho e talento. A produtora, acredita que este filme fortalecerá o destino da Madeira, e ampliará as ligações das histórias que são contadas através da 7º arte, ligando e promovendo a Madeira para o Mundo”, refere a Neblina Filmes, em comunicado.