Cristina Pedra visita instalações artísticas da Olho.te no Bairro da Nazaré

Cristina Pedra, presidente da Câmara Municipal do Funchal, participa, amanhã, dia 15 de junho, na cerimónia de apresentação do catálogo do projeto “Luz ao Fundo do Túnel”, bem como irá visitar as instalações artísticas no Bairro da Nazaré.

A iniciativa terá início junto à sede da Olho.te, ao lado do polidesportivo da Nazaré.

De recordar que o Projeto “Luz ao Fundo do Túnel” foi desenvolvido pela Olho.te – Associação Artística de Solidariedade Social, envolvendo artistas e a população do Bairro da Nazaré, trazendo a cultura para as ruas, através da pintura.

“O envolvimento, que se pretende inclusivo, procura a transformação: a transformação de mentalidades, de atitudes, de ideias e conceitos pré-concebidos”, afirma uma nota enviada à redação.

O projeto pretende ainda promover o desenvolvimento de uma identidade sociocultural do maior bairro do Funchal.