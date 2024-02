Cortejo Solidário sai à rua com centenas de espectadores (com fotos)

A Avenida Arriaga transformou-se, esta tarde, num autêntico ‘sambódromo’ para receber o tão aguardado Cortejo Solidário.

A queimar os últimos cartuchos do carnaval madeirense, o desfile está a espalhar por uma das principais artérias da cidade a cor, magia e sorrisos que tão bem caracterizam a época.

Deste modo, a breves instantes de fechar esta época de folia, a baixa funchalense é novamente brindada com mais uma iniciativa de animação que prima pela originalidade, criatividade e inclusão. A paleta de cores, onde predomina o azul do mar, a ornamentar as mais variadas referências ao tema, não passou despercebida aos muitos estrangeiros e madeirenses que param para apreciar o momento sob um olhar atento.

Com uma energia contagiante, cerca de 600 foliões de várias instituições de cariz social desfilam, neste momento, desde a Avenida Arriaga até ao Jardim Municipal, onde irá ocorrer um espetáculo, com os ritmos a cargo da banda a dar o pontapé de entrada do desfile.

Desta vez, o tempo colaborou e permitiu a realização deste cortejo, inicialmente programado para 8 de fevereiro, organizado pela Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau que procura integrar toda a sociedade na festividade através de momentos protagonizados por 16 grupos.