A Junta de Freguesia da Camacha e a Casa do Povo da Camacha acabam de dar conta do cancelamento do desfile ‘Enterro do Osso’, previsto para o próximo domingo, dia 16 de março.

“Esta decisão, difícil, deve-se ao aviso amarelo de chuvas fortes, emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta data”, refere uma nota de imprensa da Junta de Freguesia, a qual acrescenta: “Sabemos o quanto este evento é aguardado e reconhecemos o impacto desta decisão. No entanto, entendemos que a segurança de todos deve ser sempre a prioridade, motivo pelo qual esta decisão, embora difícil, se impôs de forma responsável e ponderada.”

Na mesma nota, a Junta de Freguesia da Camacha e a Casa do Povo da Camacha “agradecem a compreensão de todos perante esta decisão tomada com grande tristeza, pois sabemos da dedicação de todos os envolvidos e do entusiasmo da nossa comunidade referente a este evento. No entanto, a segurança dos participantes e do público é a nossa prioridade”. Reitera ainda o compromisso em voltar em 2026 com um ‘Enterro do Osso’ “memorável, fazendo desta tradição um marco ainda mais vibrante e inesquecível nos festejos de Carnaval da ilha da Madeira”.

“Fica, assim, a promessa de que regressaremos mais fortes, com uma celebração à altura da energia, criatividade e entusiasmo que sempre caraterizam o ‘Enterro do Osso’”, conclui.