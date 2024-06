Conservatório promove palestra sobre ‘Noites da Madeira’ entre 1946 e 1974

Na próxima quinta-feira, dia 13 de junho, o Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luiz Peter Clode, promove uma palestra sobre a temática ‘Noites da Madeira: Os Músicos Embarcados – 1946-1974’.

Esta sessão, promovida pelo Curso de Música Moderna Pop Rock, decorrerá no salão Nobre do Conservatório, entre as 14h30 e as 16h30, e contará com a participação especial do professor Vítor Sardinha.

Nesta palestra serão abordados percursos artísticos de vários agrupamentos, bem como músicos que conseguiram atingir patamares elevados no panorama musical, nacional e internacional.

Este evento será conduzido pelo investigador, músico e professor Vítor Sardinha, cuja experiência abrange uma diversidade de projetos editados ao longo do tempo (1997 – 2022), com trabalhos regulares sobre a música e os músicos da Madeira.