O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode, em parceria com a Banda Militar da Madeira, irá realizar um ‘Concerto de Primavera’ cujas verbas reverterão, na íntegra, para a Delegação Regional da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Este concerto solidário está agendado para o próximo dia 27 de março, no Centro de Congressos da Madeira, sendo que, em palco, juntar-se-á duas Orquestras de Sopros do Conservatório e a Banda Militar da Madeira, apresentando cerca de 60 músicos, desde alunos, professores e militares.

Dada a sua génese, esta grande orquestra sinfónica será dirigida não por um mas por três maestros: Lino Fernandes (da Orquestra de Sopros dos Cursos Livres em Artes do Conservatório), Jorge Garcia (da Orquestra de Sopros do Ensino Especializado do Conservatório) e Luís Afonso (da Banda Militar da Madeira).

Neste concerto, o programa será maioritariamente composto por obras de compositores portugueses, destacando-se a ‘Sinfonia n.º 3 ‘Dos Lusíadas’’, de Jorge Salgueiro, dirigida pelo Tenente Luís Afonso e com participação especial do professor Diogo Correia Pinto na narração.

Esta obra integra 60 estâncias [estrofes] d’ ‘Os Lusíadas’, de Luís Vaz de Camões, que exploram o ideário marítimo da viagem de Vasco da Gama à Índia e regresso a Lisboa, com passagem pela Ilha dos Amores. Realce também para ‘Resiliência’, do compositor Rogério Barros, obra composta em homenagem ao povo madeirense pela superação das dificuldades criadas pelo aluvião de 20 de fevereiro de 2010, que será dirigida pelo maestro Jorge Garcia. Destaque, ainda, para mais duas obras de compositores portugueses, ‘Atlantic Waves’, de Eduardo M. Brito, e ‘Overture to a New Life’, de Rui Claro, ambas dirigidas por Lino Fernandes.

Os bilhetes terão um custo único de 10€ e estão à venda no Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira (Sede e Polo do Bom Jesus), na Delegação da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e no dia do evento, no Centro de Congressos da Madeira, 2 horas antes do início do concerto.