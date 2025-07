A Classe de Saxofones do Conservatório – Escola das Artes da Madeira, Eng.º Luíz Peter Clode, esteve presente no Festival Internacional de Saxofones de Palmela (FISP), que decorreu entre 7 e 12 de julho, reunindo músicos, professores e grupos de várias partes do país e do estrangeiro.

Representado pelo Ensemble de Saxofones do Conservatório - formação de alunos dos polos de Machico, Santana e Caniço -, que integrou a programação oficial do festival, sob a direção artística da professora Ana Irene Rodrigues e direção musical do professor Nuno Santos, o grupo subiu ao palco no dia 9 de julho para apresentar um repertório especial, que incluiu a estreia europeia da peça ‘Da Ilha’, do compositor madeirense João Caldeira, criada especialmente para o ensemble.

O festival acolheu também, o X Concurso Internacional de Saxofone “Vítor Santos”, onde os alunos Alice Tedim e Gustavo Oliveira participaram nas categorias Juvenil e Infantil, sendo que Gustavo Oliveira alcançou o 3.º lugar na final, um feito notável numa competição de elevado nível internacional, que evidencia a qualidade do ensino e o talento dos jovens saxofonistas da instituição.

Durante toda a semana, os alunos tiveram ainda a oportunidade de participar em masterclasses, workshops e outros concertos, num ambiente de aprendizagem e troca cultural muito enriquecedor. A presença constante dos professores de saxofone - Ana Irene Rodrigues, Mariana Ornelas, Nubélia Fernandes e Duarte Basílio -, foi fundamental para o sucesso da experiência, oferecendo acompanhamento técnico, artístico e apoio pedagógico.

Entre os momentos mais marcantes da participação do Conservatório, destaca-se o concerto das professoras Ana Irene Rodrigues e Mariana Ornelas, que atuaram como solistas junto da Banda Sinfónica do Exército. O espetáculo aconteceu no dia 8 de julho, no Teatro São João, em Palmela, com a interpretação da peça Orientale – Double Concerto for Soprano, Alto Saxophone and Wind Band, do compositor Martin Loridan.

“Esta performance, de grande exigência técnica, foi um dos pontos altos do festival e valorizou o trabalho artístico desenvolvido pelas docentes do Conservatório”, refere o presidente do Conservatório, Paulo Esteireiro, em nota enviada à imprensa.