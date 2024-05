‘À conversa com...’ é uma iniciativa promovida pelo Conservatório – Escola das Artes da Madeira que, há já alguns anos, tem como principal objetivo criar oportunidades para os alunos verem debatidos temas centrais da realidade educativa, profissional e social.

A atividade deste ano teve como tema central a ‘Inclusão e Sustentabilidade: resolução de problemas’ e esta sessão pretende, assim, discutir o futuro do ensino das artes e a sua empregabilidade na Região Autónoma da Madeira.

A iniciativa decorrerá no próximo dia 27 de maio, pelas 9h00, no Salão Nobre do Conservatório, e contará com Carlos Gonçalves, Sandra Nóbrega e Natércia Xavier enquanto oradores.